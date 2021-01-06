Квартальнов прокомментировал дебют Песонена за «Ак Барс»
Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал выступление новичка команды Харри Песонена в его первом матче за клуб.
«Песонен создавал, отдавал. Его поставили в звено Михаила Фисенко, потому что мы видим потенциал у этой тройки. Первый матч он провёл нормально. Ему ещё нужно войти в игру, но у нас все давно не играли.
Не могу сказать, для топ-6 Песонен или другого «топ». Мы планируем, что он будет играть в большинстве. Как он дальше воспользуется шансом, посмотрим. Сегодня Песонен хорошо закрыл вратаря, и Стефан Да Коста забил. Он имеет хороший уровень мастерства, довольны этим приобретением. Но мы были вынуждены его приобрести», — приводит слова главного тренер «Ак Барса» «Р-Спорт».
«Ак Барс» одержал девятую победу подряд, дома обыграв московское «Динамо»
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