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Квартальнов прокомментировал дебют Песонена за «Ак Барс»

Квартальнов прокомментировал дебют Песонена за «Ак Барс»
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал выступление новичка команды Харри Песонена в его первом матче за клуб.

«Песонен создавал, отдавал. Его поставили в звено Михаила Фисенко, потому что мы видим потенциал у этой тройки. Первый матч он провёл нормально. Ему ещё нужно войти в игру, но у нас все давно не играли.

Не могу сказать, для топ-6 Песонен или другого «топ». Мы планируем, что он будет играть в большинстве. Как он дальше воспользуется шансом, посмотрим. Сегодня Песонен хорошо закрыл вратаря, и Стефан Да Коста забил. Он имеет хороший уровень мастерства, довольны этим приобретением. Но мы были вынуждены его приобрести», — приводит слова главного тренер «Ак Барса» «Р-Спорт».

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