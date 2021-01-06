Хьюз — о победе сборной США на МЧМ: прекрасный день, чтобы быть американцем

Американский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Джек Хьюз отреагировал на победу своей сборной в финале молодёжного чемпионата мира — 2021.
«Это было классно. По-настоящему воодушевляюще смотреть, как парни побеждают, и я действительно горд за них. Это был прекрасный день, чтобы быть американцем. Было весело наблюдать за тем, насколько они счастливы, взволнованы победой. Это был великолепный день для американского хоккея», — приводит слова Хьюза североамериканский журналист Майк Морреале на своей странице в «Твиттере».
Напомним, американец был выбран под первым номером на драфте-2019. «Нью-Джерси» не пожелали отпускать своего хоккеиста на молодёжный чемпионат мира, поэтому 19-летний Хьюз пропустил турнир. Нападающий принимал участие в МЧМ-2019. Тогда сборная США завоевала серебряные медали, в финале уступив финнам — 2:3.
- 6 января 2021
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