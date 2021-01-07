Форвард «Торонто» Барабанов объяснил, в чём разница между НХЛ и КХЛ

Российский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Александр Барабанов поделился впечатлениями от первых тренировок в команде.
«Я хорошо себя чувствую после первых дней тренировочного лагеря. Понятно, что поначалу мы видим большие нагрузки, высокий ритм, и сейчас я потихоньку втягиваюсь. У меня хорошие партнёры, которые мне помогают с каждым днём. Надеюсь, что буду становиться всё лучше.
Я привык играть везде — как в обороне, так и в атаке. Не вижу никаких проблем. Ведь нападающий должен работать по всей площадке, чтобы приносить пользу команде. В чём мои сильные стороны? Я привык бороться у бортов, играть в более силовой хоккей. Но также могу обыгрывать один в один, плюс есть своеобразная манера катания. Уже в двустороннем матче я почувствовал разницу между НХЛ и КХЛ. Тут защитники посильнее, игра быстрее, темп очень высокий. Надо принимать решения молниеносно. Надеюсь, что добавлю в этих компонентах", — приводит слова Барабанова пресс-служба НХЛ.
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