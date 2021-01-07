Набоков: Россия стала более открытой. У молодых вратарей появляются варианты

Бывший вратарь сборной России Евгений Набоков поделился мнением о вратарях в России.
«Вообще в России вратарь никогда не был самым популярным амплуа. Когда я рос, у нас в стране было очень мало вратарских лагерей. Обычно это происходило в каком-то одном месте. Например, когда я рос в Казахстане, мой папа занимался с молодыми голкиперами, но это не было развито повсеместно. А теперь это везде. Кроме того очень помогают ребята из Финляндии, Чехии и Швеции. Сейчас это везде, что позволяет детям получить лучшую базу. Изначально у нас всегда были хорошие вратари, просто их было не очень много, а некоторые не приезжали в Северную Америку. Сейчас всё по-другому. Сейчас всё более открыто, чем даже 15 лет назад. Вратари путешествуют, кто-то из них принимает участие в программе Red Bull в Австрии, их тренируют специалисты из Финляндии и Швеции. Так что надо просто заплатить и получить услугу. А когда я рос, ничего подобного не было. Мир стал более открытым. Россия стала более открытой. Всё это помогает молодым вратарям, потому что у них появляются варианты», — приводит слова Набокова пресс-служба НХЛ.
- 7 января 2021
-
13:28
-
12:58
-
12:36
-
12:20
-
11:48
-
11:22
-
11:03
-
10:33
-
10:22
-
10:04
-
09:43
-
09:25
-
09:13
-
08:53
-
08:36
- 6 января 2021
-
23:51
-
23:37
-
23:10
-
22:56
-
22:18
-
22:08
-
21:53
-
21:16
-
21:08
-
21:00
-
20:52
-
20:40
-
20:25
-
20:01
-
19:40
-
19:15
-
18:35
-
18:29
-
18:00
-
17:48