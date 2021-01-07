Набоков: Россия стала более открытой. У молодых вратарей появляются варианты

Бывший вратарь сборной России Евгений Набоков поделился мнением о вратарях в России.



«Вообще в России вратарь никогда не был самым популярным амплуа. Когда я рос, у нас в стране было очень мало вратарских лагерей. Обычно это происходило в каком-то одном месте. Например, когда я рос в Казахстане, мой папа занимался с молодыми голкиперами, но это не было развито повсеместно. А теперь это везде. Кроме того очень помогают ребята из Финляндии, Чехии и Швеции. Сейчас это везде, что позволяет детям получить лучшую базу. Изначально у нас всегда были хорошие вратари, просто их было не очень много, а некоторые не приезжали в Северную Америку. Сейчас всё по-другому. Сейчас всё более открыто, чем даже 15 лет назад. Вратари путешествуют, кто-то из них принимает участие в программе Red Bull в Австрии, их тренируют специалисты из Финляндии и Швеции. Так что надо просто заплатить и получить услугу. А когда я рос, ничего подобного не было. Мир стал более открытым. Россия стала более открытой. Всё это помогает молодым вратарям, потому что у них появляются варианты», — приводит слова Набокова пресс-служба НХЛ.

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