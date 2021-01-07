Брагин: «Локомотив» в плане физики выглядел лучше СКА

Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал неутешительный результат гостевого матча регулярного чемпионата КХЛ с ярославским «Локомотивом» (1:4).

«Локомотив» имел преимущество на протяжении практически всей игры. Третий период был чуть ровнее, но соперник больше хотел выиграть. Будем разбираться. «Локомотив» в плане физики выглядел лучше нас», — приводит слова Брагина пресс-служба лиги.

По два очка в составе победителей набрали Павел Красковский (1+1) и Денис Алексеев (0+2). Форвард хозяев Андре Петерссон реализовал буллит. Голкипер «Локомотива» Эдди Паскуале отразил 22 броска. Единственную шайбу у СКА забросил Миро Аалтонен.

Это третье поражение санкт-петербургского клуба кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 10 января дома встретится в «армейском» дерби с ЦСКА, а «Локомотив» 9 января в Риге — с местным «Динамо».