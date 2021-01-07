Брагин: «Локомотив» в плане физики выглядел лучше СКА

Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал неутешительный результат гостевого матча регулярного чемпионата КХЛ с ярославским «Локомотивом» (1:4).
«Локомотив» имел преимущество на протяжении практически всей игры. Третий период был чуть ровнее, но соперник больше хотел выиграть. Будем разбираться. «Локомотив» в плане физики выглядел лучше нас», — приводит слова Брагина пресс-служба лиги.
По два очка в составе победителей набрали Павел Красковский (1+1) и Денис Алексеев (0+2). Форвард хозяев Андре Петерссон реализовал буллит. Голкипер «Локомотива» Эдди Паскуале отразил 22 броска. Единственную шайбу у СКА забросил Миро Аалтонен.
Это третье поражение санкт-петербургского клуба кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 10 января дома встретится в «армейском» дерби с ЦСКА, а «Локомотив» 9 января в Риге — с местным «Динамо».
- 7 января 2021
-
22:44
-
22:01
-
21:43
-
21:27
-
21:00
-
20:30
-
20:26
-
20:24
-
20:04
-
20:02
-
20:00
-
19:30
-
19:19
-
19:14
-
19:11
-
18:40
-
17:51
-
17:18
-
16:37
-
16:24
-
15:52
-
15:32
-
15:20
-
15:11
-
15:04
-
14:57
-
14:47
-
13:55
-
13:28
-
12:58
-
12:36
-
12:20
-
11:48
-
11:22
-
11:03