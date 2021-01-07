Защитник Сами Ватанен вернулся в «Нью-Джерси», подписав однолетний контракт на $ 2 млн

«Нью-Джерси Дэвилз» подписал соглашение с 29-летним защитником Сами Ватаненом, информирует официальный сайт американского клуба. Стороны заключили однолетний контракт на $ 2 млн.

Напомним, сезон-2019/2020 Хаула начинал в «Дэвилз». В феврале 2020 года финский хоккеист был обменян в «Каролину Харрикейнз», за которую провёл 7 матчей в плей-офф и отдал 3 результативные передачи.

Ватанен также в НХЛ выступал за «Анахайм Дакс». В лиге игрок обороны провёл 434 матча и набрал 194 (45+149) очка при показателе полезности «-8» и 149 минутах штрафного времени. На драфте НХЛ 2009 года был выбран «утками» в четвёртом раунде под общим 106-м номером.

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