Защитник Сами Ватанен вернулся в «Нью-Джерси», подписав однолетний контракт на $ 2 млн
«Нью-Джерси Дэвилз» подписал соглашение с 29-летним защитником Сами Ватаненом, информирует официальный сайт американского клуба. Стороны заключили однолетний контракт на $ 2 млн.
Напомним, сезон-2019/2020 Хаула начинал в «Дэвилз». В феврале 2020 года финский хоккеист был обменян в «Каролину Харрикейнз», за которую провёл 7 матчей в плей-офф и отдал 3 результативные передачи.
Ватанен также в НХЛ выступал за «Анахайм Дакс». В лиге игрок обороны провёл 434 матча и набрал 194 (45+149) очка при показателе полезности «-8» и 149 минутах штрафного времени. На драфте НХЛ 2009 года был выбран «утками» в четвёртом раунде под общим 106-м номером.
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