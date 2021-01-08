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Экс-форвард «Трактора» и «Торпедо» Пол Щехура продолжит карьеру в Польше

Экс-форвард «Трактора» и «Торпедо» Пол Щехура продолжит карьеру в Польше
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий Пол Щехура продолжит карьеру в чемпионате Польши. Форвард подписал контракт с «Тыхы», сообщается на официальном сайте клуба. В этой команде выступает его младший брат Алекс.

В минувшем сезоне он провёл 40 матчей в регулярном чемпионате за «Торпедо» и набрал 15 (4+11) очков. В плей-офф опытный нападающий сыграл четыре матча, не отметившись результативными действиями.

35-летний канадец также поиграл в КХЛ за такие клубы, как рижское «Динамо», минское «Динамо» и «Трактор». В общей сложности он провёл в лиге 431 матч, набрав 258 (102+156) очков. В 2018 году принял участие в Матче звёзд КХЛ.

В его активе также 20 (10+10) баллов в 92 матчах в НХЛ в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Баффало Сэйбрз».

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