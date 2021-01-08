Ларионов: в хоккее пять человек участвуют в обороне и в атаке, иначе будем как чехи

Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов подвёл итоги выступления национальной команды на чемпионате мира 2021 года.

«Семь человек из этого состава смогут сыграть на следующем МЧМ. Ведущие защитники, сильный вратарь, который может быть ещё лучше. Плюс два центральных нападающих – Пономарёв и Хуснутдинов.



Про себя могу сказать, что учишься всегда. Понимал, где и в чём я мог быть лучше. В современном хоккее участвуют пять человек в обороне и в атаке. Иначе будем сидеть как чехи весь матч в обороне, чтобы выждать две контратаки. Мы должны соревноваться с ведущими странами мира и быть более успешными.



МЧМ – наше будущее хоккее, наше будущее поколения. Эти мальчишки проходят большой этап, они были лидерами в своих детских и юношеских команд, попали в клубы КХЛ. На каждой позиции должны быть люди с характером, которые могут дать результат. Все находятся в одинаковых условиях, мы должны придерживаться нашего хоккея, который мы можем выжать из ребят.



Американцы попали в финал за одну минуту матча с финнами. Шведы тоже проиграли финнам в конце игры. Многие вещи сложно прогнозировать. Таков хоккей, эмоции. Мы учимся, совершенствуемся. Разбираемся, в чём нам улучшить нашу игру. Например, Егор Чинахов – небольшая версия Могильного и Кучерова, но он пока не готов играть без шайбы. Он сам по себе порядочный парень, который вырастет в хорошего игрока. Нужно постоянное внимание, отслеживание каждого кандидата», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.