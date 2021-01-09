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Агент Ландескога: ожидаем подписания долгосрочного контракта с «Колорадо»

Агент Ландескога: ожидаем подписания долгосрочного контракта с «Колорадо»
Хоккей / НХЛ 0

«Колорадо Эвеланш» подпишет новый контракт с капитаном команды Габриэлем Ландескогом после того, как экономическая ситуация в НХЛ станет более определённой.

«Габриэль с нетерпением ждёт продолжения карьеры в «Эвеланш». У Джо Сакика такие же намерения. Ожидаем подписания долгосрочного контракта, когда будет какая-то ясность по поводу влияния пандемии на ситуацию», – приводит слова агента игрока журналист The Athletic Пьер Лебрюн.

У 28-летнего шведского нападающего остался один год по действующему семилетнему контракту с кэпхитом $ 5,57 млн.

В минувшем сезоне Ландеског набрал 44 (21+23) очка в 54 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В 14 матчах Кубка Стэнли форвард забросил 2 шайбы и 11 раз ассистировал партнёрам.

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