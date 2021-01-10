Плющев: волшебной палочки в спорте нет. «Красная машина» даст результат через два-три года

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о влиянии программы ФХР «Красная машина» на развитие хоккея в стране.

«Никогда не был ни сверхоптимистом, ни сверхпессимистом. Да, чемпионат мира сложился для нас не лучшим образом, полуфинал с Канадой необходимо пережить, как и итоговое четвёртое место. Но не нужно забывать, что были и победа над будущим чемпионом – сборной США, и тактически очень правильно выдержанный матч со Швецией. А ведь именно эти команды наряду с Канадой – законодатели мод в молодёжном хоккее. Волосы на себе не рву и никому не рекомендую. Падения нет, ведь за последние шесть молодёжных чемпионатов мира мы идём шаг в шаг с Канадой – по четыре медали. Впереди только США – пять. Да, хочется больше золота, но для выхода из некоторого застоя нужно не паниковать, а работать, спорить, искать что-то новое.

И, кстати, первые шаги в реформировании нашего хоккея сделаны – речь о программе «Красная машина». Ещё один позитивный момент – условия, которые созданы российским сборным. Вспоминаю, как двадцать лет назад у меня в молодежке только одна половина команды была экипирована, а с другой мы, извините за выражение, побирались. Да что грехи таить, масса организационных проблем была у нас в те годы и в национальной сборной. Сегодня же сборные – витрина всего нашего хоккея. Молодые люди экипированы с иголочки, с них сдувают каждую пылинку. По-доброму завидую нынешнему поколению тренеров, для которого созданы все условия, только давай результат.

Когда программа даст результат? Давайте вести профессиональный разговор. Эта программа рассчитана прежде всего на детский хоккей, и она даст результат. Но молодёжная сборная почувствует его только через два-три года, когда подойдёт новое поколение. Нужно время, волшебной палочки в спорте нет», – цитирует Плющева Russia-Hockey.