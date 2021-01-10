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«Салават Юлаев» разгромил «Ак Барс» в «зелёном дерби», прервав победную серию казанцев

«Салават Юлаев» разгромил «Ак Барс» в «зелёном дерби», прервав победную серию казанцев
Хоккей / КХЛ 0

«Салават Юлаев» обыграл казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на «Уфа-Арене» в столице Башкортостана и завершилась с разгромным счётом 7:3 (2:2, 1:1, 4:0) в пользу подопечных Томи Лямся.

Одним из главных героев встречи стал форвард «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен, который забросил четыре шайбы и отдал результативную передачу. Пять очков в составе победителей также набрал Сакари Маннинен (1+4), три — у Александра Кадейкина (1+2). У «Ак Барса» отличились Стефан Да Коста, Андрей Педан и Данис Зарипов.

Таким образом, прервалась 10-матчевая победная серия казанского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» в гостях встретится с казахстанским «Барысом», а «Салават Юлаев» в Новосибирске — с местной «Сибирью». Обе встречи состоятся 12 января.

КХЛ - регулярный чемпионат
10 января 2021, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
7 : 3
Ак Барс
Казань
0:1 Да Коста (Воронков, Сафонов) – 03:47' (5x5)   1:1 Кадейкин (Маннинен, Хартикайнен) – 06:52' (5x4)   2:1 Плэтт (Коледов, Жарков) – 12:06' (5x5)   2:2 Педан (Доус, Да Коста) – 15:47' (5x5)   3:2 Хартикайнен (Ларсен, Маннинен) – 20:49' (5x4)   3:3 Зарипов (Любимов, Мёрфи) – 27:57' (5x5)   4:3 Маннинен – 43:07' (5x4)   5:3 Хартикайнен (Панин, Гранлунд) – 48:31' (5x5)   6:3 Хартикайнен (Маннинен, Кадейкин) – 56:21' (5x3)   7:3 Хартикайнен (Кадейкин, Маннинен) – 57:02' (5x3)
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