«Салават Юлаев» разгромил «Ак Барс» в «зелёном дерби», прервав победную серию казанцев

«Салават Юлаев» обыграл казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на «Уфа-Арене» в столице Башкортостана и завершилась с разгромным счётом 7:3 (2:2, 1:1, 4:0) в пользу подопечных Томи Лямся.
Одним из главных героев встречи стал форвард «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен, который забросил четыре шайбы и отдал результативную передачу. Пять очков в составе победителей также набрал Сакари Маннинен (1+4), три — у Александра Кадейкина (1+2). У «Ак Барса» отличились Стефан Да Коста, Андрей Педан и Данис Зарипов.
Таким образом, прервалась 10-матчевая победная серия казанского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» в гостях встретится с казахстанским «Барысом», а «Салават Юлаев» в Новосибирске — с местной «Сибирью». Обе встречи состоятся 12 января.
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