Марьямяки: доволен, что «Йокерит» забросил «Автомобилисту» три шайбы в равных составах
Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (3:2).
«Первый период был неплохим, второй уже не так прошёл, хотя забросили две шайбы. Самое главное, что Марко Анттила в конце отличился и принёс нам победу. Доволен, что забросили три шайбы в равных составах. Важно, что Маркус Хянникяйнен сегодня играл, он уже давно находится без игровой практики. Ротация вратарей? Посмотрим, будет ли шанс у Самуэля Юкури, пока об этом даже не думали», — приводит слова Марьямяки пресс-служба КХЛ.
Это третий проигрыш екатеринбургского клуба в последних четырёх матчах. Завтра, 11 января, команды вновь встретятся в Екатеринбурге. Начало матча — в 17:00 мск.
Гол Анттилы помог «Йокериту» обыграть «Автомобилист» в Екатеринбурге
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