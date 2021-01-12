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Боумистер завершил карьеру. Год назад у него случился сердечный приступ во время матча НХЛ

Боумистер завершил карьеру. Год назад у него случился сердечный приступ во время матча НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Защитник Джей Боумистер принял решение о завершении игровой карьеры, сообщается на сайте The Athletic.

В феврале 2020 года у канадского хоккеиста случился сердечный приступ во время игры за «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс». Он потерял сознание на скамейке запасных. Впоследствии хоккеист успешно перенёс операцию по имплантации кардиовертера-дефибриллятора в медицинском центре Ирвина в Анахайме. Такая процедура требуется для восстановления нормального сердечного ритма

В НХЛ Боумистер также выступал за «Флориду Пантерз» и «Калгари Флэймз». В общей сложности провел в лиге 1240 матчей и набрал 424 (88+336) очка. Канадский защитник является обладателем Кубка Стэнли 2019 года.

В НХЛ снова сердечный приступ. Боумистер потерял сознание, матч был перенесён
К счастью, защитника «Сент-Луиса» удалось спасти, но неизвестно, сможет ли он продолжить карьеру.
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