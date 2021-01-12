Тамбиев: Грицюк — будущее нашего хоккея. Мне очень нравится этот игрок

Главный тренер новокузнецкого «Металлурга» Леонид Тамбиев поделился мнением о форварде Арсении Грицюке.

«Мне очень нравится этот игрок. Побольше бы в «Металлурге» таких молодых хоккеистов. Но у нас молодёжная команда сами знаете, на каком месте идёт. Таких, как Грицюк, я бы хотел видеть у нас. Это будущее нашего хоккея. Доволен тем, как он сыграл за нас восемь матчей. С удивлением прочитал в «Спорт-Экспрессе», что в Новокузнецке Арсению мало давали играть. Они после молодёжного чемпионата мира делали разбор выступлений каждого хоккеиста сборной России. И написали, что в «Металлурге» Грицюку «тоже не всегда давали много игрового времени». Это совершенная неправда. Был ошарашен, прочитав такое.

Если посмотреть игровое время Грицюка, то в «Металлурге» он играл по 15 минут за матч. Я его ставил и в большинство, и в шесть на пять. Надо бы разобрать его статистику, прежде чем писать такие утверждения. Я и сейчас хочу поработать с Арсением. У него пока травма, но надеюсь, что нам его ещё отдадут. Помимо таланта и перспектив у Грицюка есть профессиональное отношение к делу – это самое главное», — цитируют Тамбиева «Известия».