Тамбиев: Грицюк — будущее нашего хоккея. Мне очень нравится этот игрок

Главный тренер новокузнецкого «Металлурга» Леонид Тамбиев поделился мнением о форварде Арсении Грицюке.
«Мне очень нравится этот игрок. Побольше бы в «Металлурге» таких молодых хоккеистов. Но у нас молодёжная команда сами знаете, на каком месте идёт. Таких, как Грицюк, я бы хотел видеть у нас. Это будущее нашего хоккея. Доволен тем, как он сыграл за нас восемь матчей. С удивлением прочитал в «Спорт-Экспрессе», что в Новокузнецке Арсению мало давали играть. Они после молодёжного чемпионата мира делали разбор выступлений каждого хоккеиста сборной России. И написали, что в «Металлурге» Грицюку «тоже не всегда давали много игрового времени». Это совершенная неправда. Был ошарашен, прочитав такое.
Если посмотреть игровое время Грицюка, то в «Металлурге» он играл по 15 минут за матч. Я его ставил и в большинство, и в шесть на пять. Надо бы разобрать его статистику, прежде чем писать такие утверждения. Я и сейчас хочу поработать с Арсением. У него пока травма, но надеюсь, что нам его ещё отдадут. Помимо таланта и перспектив у Грицюка есть профессиональное отношение к делу – это самое главное», — цитируют Тамбиева «Известия».
- 12 января 2021
-
13:37
-
13:30
-
13:02
-
13:00
-
12:40
-
12:30
-
12:13
-
11:47
-
11:15
-
11:00
-
10:31
-
10:20
-
10:05
-
09:41
-
09:30
-
09:01
-
08:54
-
08:26
-
08:13
-
07:24
-
03:05
-
02:42
-
00:02
- 11 января 2021
-
23:32
-
23:21
-
23:08
-
22:53
-
22:50
-
21:54
-
21:47
-
21:41
-
20:50
-
20:44
-
20:37
-
19:58