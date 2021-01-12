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«Чикаго» продлил контракт с Джереми Коллитоном на два года

«Чикаго» продлил контракт с Джереми Коллитоном на два года
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» продлил контракт с главным тренером Джереми Коллитоном, информирует официальный сайт «ястребов». Новый контракт рассчитан на два года и вступит в силу с сезона-2021/2022.

Ранее Коллитон работал в клубе АХЛ «Рокфорд». До перехода в североамериканскую лигу Коллитон был главным тренером «Моры» во второй шведской лиге.

Коллитон стал главным тренером клуба в ноябре 2018 года, сменив Джоэля Кенневилля, который руководил «Чикаго» с 2008 года, выиграв с «индейцами» три Кубка Стэнли в 2010, 2013 и 2015 годах. 62-летний Кенневилль — 11-й главный тренер в истории лиги, кто трижды выигрывал главный трофей НХЛ.

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