Заварухин: «Сибирь» проиграла незаслуженно. Как минимум на одно очко мы наиграли

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин подвёл итоги домашнего матча с «Салаватом Юлаевым» (1:3).

«Я считаю, что мы проиграли сегодня незаслуженно. У нас были хорошие моменты, где-то в пустые ворота не забили. Не доиграли в концовке, и соперник использовал свои шансы. Я считаю, что как минимум на одно очко мы наиграли сегодня. Что случилось в концовке? Вы видели первый гол — шайба попала вратарю в голову и отлетела на пустые ворота. Вроде выстояли в меньшинстве, был 1:1 счёт, и шайба не вышла из зоны. Получается, что неправильно сыграли в обороне и пропустили второй гол.

Финская тройка «Салавата» закрывала «Сибирь» в начале? Они сегодня не забили ни одного гола, и ребята справились с ними. Да, они имели моменты в первой смене, но дальше мы выстояли», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.