Лямся: Амиров убирает ноги? Он действует за счёт интеллекта, это очень умный игрок

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал гостевую победу своей команду над новосибирской «Сибирью» (3:1).

«Это был тяжёлый вечер для нас. У нас был очень эмоциональный матч накануне против «Ак Барса», и мы знали, что с «Сибирью» просто не будет, потому что новосибирцы очень здорово играют дома. «Сибирь» очень хотела выиграть, действовала с хорошей отдачей и на хорошей скорости. Начали неплохо, первые 10 минут создавали моменты, но не могли забить. После этого что-то случилось, мы перестали работать. Наш вратарь Тарасов сыграл здорово, выручил. Но мы боролись до конца и смогли вырвать победу в концовке. Это то, к чему мы стремились.

Почему долго не могли забить? В хоккей играют две команды, соперник тоже очень хотел выиграть, «Сибирь» здорово защищалась, это была хороша игра для них.

Эмоциональное состояние Мухамадуллина и Амирова после МЧМ? Это хорошие игроки. Они потренировались после возвращения из Эдмонтона. Мы с нетерпением ждём, когда они наберут форму. Сыграли неплохо, но им нужно набирать форму.

Молодой Мухамадуллин должен получать больше игрового времени, чем Коробов или Лисовец? У нас много защитников, длинная скамейка, и сезон тоже длинный. Мы всегда проводим ротацию, все наши защитники могут себя проявить.

Амирову не хватает смелости во взрослой борьбе, он убирает ноги? Сегодня вопрос был не только в Амирове, вся команда сыграла недостаточно агрессивно. Амиров — очень умный игрок, он старается действовать за счёт интеллекта, поэтому у вас может быть такое впечатление», — передаёт слова Лямся корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.