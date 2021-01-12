Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Комаров: невынужденные ошибки привели к голам в ворота «Сибири», нужно сделать выводы

Комаров: невынужденные ошибки привели к голам в ворота «Сибири», нужно сделать выводы
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий новосибирской «Сибири» Виктор Комаров прокомментировал домашнее поражение своей команды от «Салавата Юлаева» (1:3).

«Хорошо играли два с половиной периода. Не давали создавать сопернику моменты. Но в конце невынужденные ошибки привели к голам, вот и результат. Как восстановиться психологически после такого обидного поражения? Нужно сделать выводы. Не знаю, завтра посмотрим видео, разберём ошибки. Со свежей головой надо выходить на следующий матч», — передаёт слова Комарова корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» дома встретится с китайским «Куньлунь Ред Стар», а «Салават Юлаев» в Нур-Султане — с казахстанским «Барысом». Обе встречи состоятся 14 января.

«Салават Юлаев» в гостях одержал волевую победу над «Сибирью»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021