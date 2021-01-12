Комаров: невынужденные ошибки привели к голам в ворота «Сибири», нужно сделать выводы
Нападающий новосибирской «Сибири» Виктор Комаров прокомментировал домашнее поражение своей команды от «Салавата Юлаева» (1:3).
«Хорошо играли два с половиной периода. Не давали создавать сопернику моменты. Но в конце невынужденные ошибки привели к голам, вот и результат. Как восстановиться психологически после такого обидного поражения? Нужно сделать выводы. Не знаю, завтра посмотрим видео, разберём ошибки. Со свежей головой надо выходить на следующий матч», — передаёт слова Комарова корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» дома встретится с китайским «Куньлунь Ред Стар», а «Салават Юлаев» в Нур-Султане — с казахстанским «Барысом». Обе встречи состоятся 14 января.
«Салават Юлаев» в гостях одержал волевую победу над «Сибирью»
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