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Мухамадуллин: после Эдмонтона была акклиматизация, но уже во втором периоде вошёл в игру

Мухамадуллин: после Эдмонтона была акклиматизация, но уже во втором периоде вошёл в игру
Хоккей / КХЛ 0
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Защитник «Салавата Юлаева» Шакир Мухамадуллин подвёл итог выездного матча с «Сибирью» (3:1).

«Хорошая игра с хорошим соперником. У нас было много моментов в первом периоде, но мы их не реализовали. Была немного открытая игра, и слава богу, что в третьем периоде реализовали свои моменты. После пропущенной шайбы тренеры просили продолжать играть и не отчаиваться.

Моё физическое и эмоциональное состояние? В плане физики тяжело было больше из-за акклиматизации — сейчас идёт только третий-четвёртый день. На МЧМ был более открытый и быстрый хоккей из-за маленькой площадки. Была акклиматизация, но после первого периода уже вошёл в игру.

Специалисты записали меня в список главных разочарований МЧМ? Это их мнение, я не буду его обсуждать. МЧМ – это тяжёлый опыт для нас, из которого нужно сделать правильные выводы. Сейчас все мысли и силы у нас направлены на игру за свои команды. Конечно, все были расстроены, но на этом не нужно зацикливаться. Нужно играть дальше. Мы ещё молодые — у нас всё впереди», — передаёт слова Мухамадуллина корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.

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