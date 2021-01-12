Михаил Григоренко тренируется в первом звене «Коламбуса»

Клуб НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» продолжает подготовку к новому сезону. Российский форвард Михаил Григоренко тренируется в первом звене команды. Он работает в сочетании с Пьер-Люком Дюбуа и Оливером Бьёркстрандом. Об этом сообщает репортёр «Коламбуса» Джефф Свобода в «Твиттере».

Состав «Коламбуса» на последней тренировке:

Корписало/Мерзликин;

Веренски — Джонс, Григоренко — Дюбуа — Бьёркстранд;

Гавриков — Савар, Фолиньо — Доми — Аткинсон;

Дель Зотто — Кукан, Дженнер — Тексье — Бемстрём;

Харрингтон — Карлссон, Стенлунд, Фуди — Нэш — Робинсон.

Напомним, летом 2020 года бывший нападающий ЦСКА Михаил Григоренко подписал контракт с «Коламбусом». Соглашение рассчитано до конца сезона-2020/2021. Зарплата форварда составляет $ 1,2 млн.