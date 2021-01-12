Клубы НХЛ забрали с драфта отказов четырёх хоккеистов
Стали известны имена хоккеистов, которых клубы Национальной хоккейной лиги забрали с драфта отказов.
Как сообщает инсайдер Пьер Лебрюн в «Твиттере», «Сан-Хосе Шаркс» забрали латвийского нападающего «Оттавы Сенаторз» Рудольфа Балцерса, защитник Лука Сбиса перешёл в «Нэшвилл Предаторз» из «Виннипег Джетс», голкипер Антон Форсберг вернулся в «Каролину Харрикейнз» с драфта отказов «Эдмонтон Ойлерз», а вратарь «Виннипега» Эрик Комри стал игроком «Нью-Джерси Дэвилз».
Новый сезон в Национальной хоккейной лиге стартует 13 января. В регулярном чемпионате будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.
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