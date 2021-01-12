Кравец: «Витязь» заслужил хотя бы одно очко. Но кто-то из 12 нападающих должен забивать

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (1:2).
«Хорошая, интересная и напряжённая игра со стороны нашей команды. Я думаю, что сегодня мы заслужили хотя бы одно очко. Но, наверное, надо лучше использовать моменты в большинстве. Благодарен ребятам за то, что они так боролись против сильной команды. Они создали хорошие моменты и практически ни в чём не уступали на протяжении трёх периодов. Надо цепляться за такую игру и играть в таком же стиле. Но один гол — это маловато.
Для меня удаление Ларичева тоже странное. Я его не увидел, но, как сказали судьи, он выбросил сломанную клюшку после свистка. Естественно, это нельзя делать, но он это сделал на эмоциях, потому что от этой клюшки шайба прилетела в ворота. За это удаляют. У нас был 13-й нападающий, который, я считаю, очень хорошо вошёл в игру. Его игра оказалась удачной.
Нам нужно добавить в голах и в игре в большинстве. Необходимо реализовывать свои моменты, когда у нас есть численное преимущество. Это даёт команде возможность быть более уверенной. Один гол — это маловато. И то, его забил защитник. А у нас 12 нападающих. Соответственно, кто-то из них должен был забить.
Естественно, удаление после нашего гола было невовремя. Знаю, что каждый тренер после забитого или пропущенного гола требует от своей команды сыграть лучше в обороне. Не всегда это получается. К сожалению, было удаление за неаккуратную игру. Конечно, было бы лучше, если после гола мы бы сыграли в большинстве. Думаю, что то, как мы пластались и не пропустили, придаёт только положительные эмоции», — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 12 января 2021
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