Тренер «Авангарда» Хартли спрогнозировал, что «Вашингтон» не сможет выиграть свой дивизион

60-летний канадский специалист Боб Хартли, возглавляющий «Авангард», дал свой прогноз о том, как завершится регулярный чемпионат НХЛ сезона-2020/2021. Об этом информирует RDS.
Так, по мнению Хартли, «Калгари Флэймз» окажется сильнее «Ванкувер Кэнакс» в борьбе за 1-е место в Северном дивизионе. В Восточном дивизионе лидерство окажется за игроками «Филадельфии Флайерз», а «Вашингтон Кэпиталз» будет лишь вторым, следом за ними расположатся «Питтсбург Пингвинз» и «Бостон Брюинз». В центральном дивизионе обойдётся без сюрпризов – «Тампа-Бэй Лайтнинг» закончит лидером, а в Западном дивизионе на первой строчке таблицы окажется «Колорадо Эвеланш», считает канадский специалист.
Прогноз Боба Хартли.
Фото: rds.ca.
Напомним, что старт регулярного чемпионата НХЛ сезона-2020/2021 запланирован в ночь с 13 на 14 января матчем «Филадельфия Флайерз» — «Питтсбург Пингвинз» (начало – 1:30 мск).
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