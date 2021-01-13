В НХЛ выявлено ещё 27 случаев заражения коронавирусом, 17 из которых в «Далласе»

Пресс-служба НХЛ опубликовала результаты тестирования хоккеистов клубов на заражение коронавирусом в период с 30 декабря по 11 января.
Клубы официально завершают тренировочные сборы для подготовки к старту регулярного сезона-2020/2021 в преддверии которого в течение последних двух недель было выполнено более 12 тыс. тестов для 1200 игроков для 31 клуба лиги. В результате было выявлено 27 подтверждённых случаев заболевания, из которых 17 в «Даллас Старз». Большинство хоккеистов переболевают бессимптомно и без каких-либо осложнений.
Напомним, что старт регулярного чемпионата НХЛ сезона-2020/2021 запланирован в ночь с 13 на 14 января матчем «Филадельфия Флайерз» — «Питтсбург Пингвинз» (начало – 1:30 мск). В
эту же ночь состоятся встречи «Торонто Мэйпл Лифс» — «Монреаль Канадиенс» (3:00 мск), «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Чикаго Блэкхоукс» (4:00 мск), «Эдмонтон Ойлерз» — «Ванкувер Кэнакс» (6:00 мск) и «Колорадо Эвеланш» — «Сент-Луис Блюз» (6:30 мск).
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