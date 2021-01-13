«Ванкувер» заключил контракт с защитником Трэвисом Хамоником

Клуб НХЛ «Ванкувер Кэнакс» объявил о подписании годичного соглашения с 30-летним канадским защитником Трэвисом Хамоником, находившемся на просмотровом контракте. Информация об этом опубликована на официальном сайте лиги.
За год в «Ванкувере» Хамоник заработает $1,25 млн, в то время, как по его прошлому 7-летнему контракту заключённому с «Нью-Йорк Айлендерс» в 2013 году он получал $ 3,85 млн ($ 27 млн – общая сумма контракта).
30-летний хоккеист прошлый сезон провёл в составе «Калгари Флэймз» и принял участие в 50 встречах регулярного чемпионата. Ему удалось записать на свой счёт 12 (3+9) результативных баллов при показателе полезности «-3» и 27 минутах штрафного времени.
Хамоник стал одним из немногих хоккеистов, кто отказался от участия в плей-офф НХЛ при возобновлении сезона в условиях пандемии коронавируса. Игрок мотивировал это решение семейными обстоятельствами.
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