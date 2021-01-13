Экс-голкипер «Сочи» Лассинантти вернулся в родной клуб, заключив многолетний контракт

«Лулео» заключил контракт с голкипером Йоэлем Лассинантти, сообщается на официальном сайте шведского клуба. Соглашение рассчитано на пять лет.
Высшим достижением Йоэля в карьере является победа в Лиге чемпионов 2015 года. В чемпионате Швеции Лассинантти два года кряду становился лучшим голкипером по коэффициенту надёжности. В 2019 году Йоэль Лассинантти был признан лучшим голкипером SHL, а в 2020 году стал лидером чемпионата по матчам на ноль.
Шведский голкипер пополнил состав хоккейного клуба «Сочи» перед стартом нынешнего сезона КХЛ. 27-летний Лассинантти принял участие в 15 матчах регулярного чемпионата и отразил 89% бросков при коэффициенте надёжности 3,13. В середине декабря контракт с хоккеистом был расторгнут. Теперь Йоэль вернулся в родной клуб.
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