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Форвард «Торпедо» Жафяров делит с Хартикайненом лидерство в списке лучших бомбардиров КХЛ

Форвард «Торпедо» Жафяров делит с Хартикайненом лидерство в списке лучших бомбардиров КХЛ
Хоккей / КХЛ 0
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Нападающий нижегородского «Торпедо» Дамир Жафяров набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата КХЛ с омским «Авангардом» (5:3).

Это позволило форварду набрать 50 (18+32) очков в 45 встречах, благодаря чему он теперь разделяет первое место в списке бомбардиров с нападающим «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайненом. Финн забросил 21 шайбу и отдал 29 результативных передач.

Кроме того, Жафяров сравнялся по количеству набранных очков за одну «регулярку» с рекордсменами «Торпедо» Павлом Брендлом (35+15 — в сезоне 2008/2009) и Мэттом Эллисоном (21+29 — в сезоне 2010/2011).

На 45-й минуте при счёте 2:2 игроки «Торпедо» получили возможность сыграть в большинстве. После розыгрыша шайбы Крис Терри нанёс бросок, а Энди Мили подставил клюшку. Шайба залетела в ворота. Жафяров стал автором передачи на Терри.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

На 59-й минуте при счёте 3:4 «Авангард» снял вратаря. Жафяров получил шайбу и нанёс бросок из своей зоны, попав точно в пустые ворота.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

«Торпедо» прервало трёхматчевую победную серию «Авангарда», забросив пять шайб
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