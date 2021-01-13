«Лос-Анджелес» отправил Байфилда и Калиева в фарм-клуб

Нападающие команды НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» Куинтон Байфилд и Артур Калиев отправлены в фарм-клуб «королей» «Онтарио Рейн», сообщает североамериканский журналист Грег Вышински на своей странице в «Твиттере».



Отмечается, что это решение было принято из-за участия канадца и американца в молодёжном чемпионате мира — 2021. Главный тренер Тодд Маклеллан считает, что молодые хоккеисты не успели восстановиться после турнира и было бы нечестно выпускать их на лёд без достаточного количества тренировок.



Напомним, «Лос-Анджелес Кингз» выбрал 18-летнего форварда под вторым номером на драфте НХЛ 2020 года.



Канадец установил новый рекорд лиги, став самым высоко выбранным темнокожим игроком в истории. Байфилд превзошёл достижение Эвандера Кэйна и Сета Джонса, выбранных под четвёртым номером в 2009 («Атланта Трэшерз») и 2013 («Нэшвилл Предаторз») годах соответственно.

Байфилд: думаю, что смогу выступать в НХЛ в следующем сезоне