«Лос-Анджелес» отправил Байфилда и Калиева в фарм-клуб

Нападающие команды НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» Куинтон Байфилд и Артур Калиев отправлены в фарм-клуб «королей» «Онтарио Рейн», сообщает североамериканский журналист Грег Вышински на своей странице в «Твиттере».
Отмечается, что это решение было принято из-за участия канадца и американца в молодёжном чемпионате мира — 2021. Главный тренер Тодд Маклеллан считает, что молодые хоккеисты не успели восстановиться после турнира и было бы нечестно выпускать их на лёд без достаточного количества тренировок.
Напомним, «Лос-Анджелес Кингз» выбрал 18-летнего форварда под вторым номером на драфте НХЛ 2020 года.
Канадец установил новый рекорд лиги, став самым высоко выбранным темнокожим игроком в истории. Байфилд превзошёл достижение Эвандера Кэйна и Сета Джонса, выбранных под четвёртым номером в 2009 («Атланта Трэшерз») и 2013 («Нэшвилл Предаторз») годах соответственно.
- 13 января 2021
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