Торторелла: Дюбуа хочет уйти, но ситуация иная, чем с Бобровским и Панариным

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла прокомментировал просьбу нападающего своей команды Пьера-Люка Дюбуа об обмене в другой клуб.
«Дюбуа хочет уйти. Он не объяснил причину, и ему следовало бы быть честнее. Он должен продолжать делать то, что будет помогать нашей команде, быть хорошим партнёром. В противном случае я не знаю, куда мы идём. Такова ситуация, и мы справимся с ней. Это немного отличается от того, что было с Бобровским и Панариным. Ему 22 года, и подобные случаи происходят нечасто. У него был хороший тренировочный лагерь, но я не знаю, чем всё закончится и к чему приведёт», — сказал Торторелла в эфире программы Rothman&Ice на радиостанции 91,7 The Fan.
Стало известно, что Дюбуа довёл свою просьбу об обмене до генерального менеджера «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнена. Совсем недавно он подписал с «Блю Джекетс» новый двухлетний контракт на общую сумму $ 10 млн. В прошлом сезоне он набрал 49 очков в 70 матчах, а в числе претендентов на Дюбуа называется треть команд лиги.
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