КХЛ представила специальный логотип Кубка Гагарина—2021

Континентальная хоккейная лига показала специальный логотип плей-офф-2021. 13-й розыгрыш Кубка Гагарина стартует 2 марта 2021 года. Седьмая встреча финальной серии Кубка Гагарина запланирована на 30 апреля.

«КХЛ представляет специальный логотип для решающих матчей за главный трофей лиги. Клубы ведут борьбу за попадание во вторую часть чемпионата, и в настоящий момент неизвестна ни одна команда, которая уже обеспечила себе попадание в плей-офф или потеряла шансы на кубковую весну», – говорится в сообщении лиги.

Фото: Официальный сайт КХЛ