Кравчук: Задоров по стилю – защитник из 90-х годов, а в моде сейчас лёгкие и гибридные

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук поделился мнением о фаворитах стартовавшего сезона НХЛ.

«Нужно учитывать, что сезон стартует в абсолютно форс-мажорных условиях при беспрецедентном календаре, когда НХЛ, по сути, поделена на четыре лиги – все 56 матчей будут проходить внутри четырёх дивизионов. По большому счёту в регулярке получаем мясорубку из семи-восьми серий плей-офф. В такой ситуации давать какие-то прогнозы крайне сложно. На мой взгляд, на старте получат преимущество как раз не фавориты, а клубы-аутсайдеры. Те, кто не участвовал в летнем плей-офф и по правилам имел возможность открыть лагеря на неделю раньше. Эти пять дней дополнительной командной работы – хороший бонус.

Полностью согласен с оценками по «Колорадо» – молодой, растущей команде во главе с лучшим, на мой взгляд, форвардом НХЛ Маккинноном. Как говорят некоторые специалисты, после обмена Задорова «Колорадо» стал ещё более быстрым и атакующим, ведь Никита по стилю – защитник скорее из 90-х годов, мощный и силовой, тогда как сейчас в моде игроки обороны лёгкие и гибридные. То есть те, кто обеспечивает максимально быстрый переход из обороны в атаку», – цитирует Кравчука Russia-Hockey.