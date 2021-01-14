Тринеев: надо смотреть НХЛ — там лучшие игроки мира. Буду что-то брать на вооружение

Нападающий системы московского «Динамо» Богдан Тринеев прокомментировал постоянные перемещения между командами Высшей и Молодёжной хоккейных лих.

«На это понадобилось время. Как-то сразу не переключишься. Вначале было сложновато, но сейчас более-менее вошёл в ритм.

Планирую ли следить за НХЛ? Если будет не поздно и это не помешает моему режиму, то, конечно, буду это делать. НХЛ надо смотреть — там играют мастера, лучшие игроки мира, поэтому буду что-то подсматривать и брать на вооружение. Именно из-за этого хочется посмотреть», — цитирует Тринеева пресс-служба клуба «Динамо» (Московская область).

Ранее Тринеев прокомментировал итоги драфта НХЛ, на котором «Вашингтон Кэпиталз» выбрал его под 117-м номером.

Тринеев — о драфте НХЛ: представители «Вашингтона» знали меня вдоль и поперёк