Тринеев: надо смотреть НХЛ — там лучшие игроки мира. Буду что-то брать на вооружение
Нападающий системы московского «Динамо» Богдан Тринеев прокомментировал постоянные перемещения между командами Высшей и Молодёжной хоккейных лих.
«На это понадобилось время. Как-то сразу не переключишься. Вначале было сложновато, но сейчас более-менее вошёл в ритм.
Планирую ли следить за НХЛ? Если будет не поздно и это не помешает моему режиму, то, конечно, буду это делать. НХЛ надо смотреть — там играют мастера, лучшие игроки мира, поэтому буду что-то подсматривать и брать на вооружение. Именно из-за этого хочется посмотреть», — цитирует Тринеева пресс-служба клуба «Динамо» (Московская область).
Ранее Тринеев прокомментировал итоги драфта НХЛ, на котором «Вашингтон Кэпиталз» выбрал его под 117-м номером.
Тринеев — о драфте НХЛ: представители «Вашингтона» знали меня вдоль и поперёк
Тринеев — о драфте НХЛ: представители «Вашингтона» знали меня вдоль и поперёк
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