Григоренко: моя цель — закрепиться в «Коламбусе». Хочется реализовать свой потенциал

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Михаил Григоренко поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз», который состоится завтра, 15 января.

«Есть ли волнение перед стартом нового сезона? Да, конечно. Тем более что столько не играли — почти 10 месяцев без хоккея. Волнение такое, будто завтра у меня будет первая игра в НХЛ. Ощущение примерно такое же, хоть я уже и выступал за океаном.

Обсуждали ли что-то с тренерским штабом «Коламбуса»? Пока не особо. Наигрывают меня в тройке с Пьером-Люком Дюбуа и Оливером Бьоркстрандом. В большинстве меня ставят во второй бригаде. Надеюсь, что у меня получится закрепиться, шанс на это хороший. Всё будет зависеть только от меня. Ну и ощущения от главного тренера Джона Тортореллы самые положительные: он поощряет тех, в ком видит мотивацию и старание на тренировках.

Будет нелегко вкатиться в сезон, учитывая всем известные обстоятельства. Но в тренажёрных залах мы занимались, всё это доступно. Хоккеисты далеко не бедные люди — могут себе позволить снять лёд, позаниматься индивидуально. Я в Коламбусе нахожусь уже с августа, тренируюсь интенсивно. В этом плане никаких проблем не возникало.

Цель на сезон? Закрепиться в «Коламбусе». Хочется постараться реализовать свой потенциал и талант на уровне НХЛ. Это моя персональная задача на новый сезон. И, конечно, помочь команде. Опять же, у нас хорошие ребята собрались. «Коламбус» попадает в плей-офф уже четыре года подряд. Надеюсь, что и этот сезон получится достаточно продуктивным для нас, задачи стоят самые высокие», — приводит слова Григоренко Metaratings.ru.