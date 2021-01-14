«Это было делом времени». Эса Пирнес прокомментировал достижение Теэму Хартикайнена

Бывший нападающий «Атланта» Эса Пирнес прокомментировал достижение форварда «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнена, который смог побить его рекорд по количеству очков за сезон среди финских игроков.
«На протяжении лет пяти в Финляндии мы перед сезоном обсуждали, кто же сможет побить мой рекорд. Это было делом времени, Микко Лехтонен был близок к этому год назад, но не играл в последнем матче. Я счастлив, что этот рекорд наконец-то побили.
Думаю, что Маркус Гранлунд и Сакари Маннинен также смогут его побить. Вообще ожидаю, что они установят новое достижение в районе 60 очков за один регулярный чемпионат.
В апреле я говорил, что Хартикайнену будет тяжело побить этот рекорд без Линуса Умарка, но я тогда не знал, что Гранлунд заменит его. Линус — один из самых креативных игроков во всей Европе, но старается больше играть с шайбой сам. Сейчас химия в их звене стала только лучше, они думают одинаково и играют примерно в одном стиле», — приводит слова Пирнеса пресс-служба КХЛ.
- 14 января 2021
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