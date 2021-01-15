Капризов забросил победную шайбу за «Миннесоту» в ворота «Кингз»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» победил «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 4:3. Победная шайба на счету Кирилла Капризова.

В составе «Лос-Анджелеса» заброшенными шайбами отметились Джефф Картер, Андреас Атанасиу и Адриан Кемпе. У «Миннесоты» отличились Юнас Бродин, Виктор Раск, Маркус Фолиньо и Кирилл Капризов. Также на счету российского форварда две голевые передачи в матче.

Кроме того, в рамках игрового дня свой матч провели «Вегас Голден Найтс» и «Анахайм Дакс». Матч завершился со счётом в пользу хозяев со счётом 5:2.

Ранее нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 4-е место в истории НХЛ по матчам с 2+ очками среди европейцев. Кроме того, Андрей Свечников забросил шайбу в победном для «Каролины» матче против «Детройта».