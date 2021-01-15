Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мск» — «Торпедо НН». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Капризов забросил победную шайбу за «Миннесоту» в ворота «Кингз»

Капризов забросил победную шайбу за «Миннесоту» в ворота «Кингз»
Хоккей / НХЛ 0

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» победил «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 4:3. Победная шайба на счету Кирилла Капризова.

В составе «Лос-Анджелеса» заброшенными шайбами отметились Джефф Картер, Андреас Атанасиу и Адриан Кемпе. У «Миннесоты» отличились Юнас Бродин, Виктор Раск, Маркус Фолиньо и Кирилл Капризов. Также на счету российского форварда две голевые передачи в матче.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2021, пятница. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
3 : 4
ОТ
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Бродин (Капризов, Пэтерин) – 16:32' (5x5)   1:1 Картер (Копитар) – 19:57' (5x5)   2:1 Атанасиу (Картер) – 27:12' (5x4)   3:1 Кемпе (Браун, Иафалло) – 37:05' (5x4)   3:2 Раск (Дамба) – 43:15' (5x5)   3:3 Фолиньо (Сутер) – 49:42' (5x5)   3:4 Капризов (Капризов) – 63:47' (3x3)

Кроме того, в рамках игрового дня свой матч провели «Вегас Голден Найтс» и «Анахайм Дакс». Матч завершился со счётом в пользу хозяев со счётом 5:2.

Ранее нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 4-е место в истории НХЛ по матчам с 2+ очками среди европейцев. Кроме того, Андрей Свечников забросил шайбу в победном для «Каролины» матче против «Детройта».

Кирилл Капризов набрал первое очко в НХЛ в дебютном матче в лиге
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021