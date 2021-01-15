Варламов — о разгроме «Рейнджерс»: счастлив, потому что показали классный хоккей

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:0), в котором оформил первый шат-аут в нынешнем сезоне.

«Я всегда уверен в нашей команде. Думаю, у нас собралась отличная группа ребят, великолепная команда. Каждый раз, когда я играю, то знаю, что у нас есть шанс победить. Потому что знаю, с кем играю. Каждый раз, когда выхожу на лёд, парни дают мне шанс на победу.

Мы провели реально хороший матч. Выдали отличный старт, забили парочку быстрых голов, сразу задали тон встрече. Всегда играть легче, когда ты первым открываешь счёт. Ну и вообще я счастлив, потому что показали классный хоккей», – цитирует Варламова пресс-служба НХЛ.