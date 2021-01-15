Российский голкипер Эмиль Гарипов представил шлем, выполненный в цветах московского «Динамо».

Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» московского «Динамо».

Нынешний сезон Гарипов начинал в «Авангарде». В омском клубе обладатель Кубка Гагарина 2018 года в составе «Ак Барса» в этом регулярном чемпионате сыграл 14 матчей, в которых одержал восемь побед, пропустив 28 шайб и отражая 93,2% бросков.

3 декабря 2020 года московское «Динамо» объявило об обмене с «ястребами», в результате которого Гарипов пополнил состав бело-голубых. За столичный клуб 29-летний вратарь провёл пять матчей, одержав две победы и оформив один шат-аут. На протяжении всего этого времени Эмиль продолжал играть в шлеме «Авангарда».