Крикунов — о длинной домашней серии: не очень так играть, и болельщикам финансово тяжело

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги встречи с «Торпедо» (5:3).



«Говорили, что «Торпедо» опасно контратаками, и, сделав счёт 3:1, тут же дали сопернику вернуться в игру. Хорошо, что забили вновь и выдержали третий период, а Волков поставил точку.



Не сказал бы, что прибавляем от матча к матчу. Постоянно что-то меняется у нас в сочетаниях, кроме первой тройки. Ребята выполняют установку и борются по-настоящему. Кучерявенко не ждём в матче с «Сибирью», а Магнус Пяаяври, возможно, появится.



Особые планы на 10-матчевую домашнюю серию? Не было. Это не очень — так играть, и болельщикам финансово тяжело. Да и на выезде играем лучше», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Московское «Динамо» одержало третью победу подряд, забросив пять шайб в ворота «Торпедо»