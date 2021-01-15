Крикунов — о длинной домашней серии: не очень так играть, и болельщикам финансово тяжело
Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги встречи с «Торпедо» (5:3).
«Говорили, что «Торпедо» опасно контратаками, и, сделав счёт 3:1, тут же дали сопернику вернуться в игру. Хорошо, что забили вновь и выдержали третий период, а Волков поставил точку.
Не сказал бы, что прибавляем от матча к матчу. Постоянно что-то меняется у нас в сочетаниях, кроме первой тройки. Ребята выполняют установку и борются по-настоящему. Кучерявенко не ждём в матче с «Сибирью», а Магнус Пяаяври, возможно, появится.
Особые планы на 10-матчевую домашнюю серию? Не было. Это не очень — так играть, и болельщикам финансово тяжело. Да и на выезде играем лучше», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Московское «Динамо» одержало третью победу подряд, забросив пять шайб в ворота «Торпедо»
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