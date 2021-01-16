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Ворачек — журналисту: ты такая крыса. Неважно, что я скажу, — ты напишешь дерьмо

Ворачек — журналисту: ты такая крыса. Неважно, что я скажу, — ты напишешь дерьмо
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий команды Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» Якуб Ворачек раскритиковал журналиста The Philadelphia Inquirer Майка Сиелски на пресс-конференции после матча с «Питтсбург Пингвинз» (5:2).

На слова журналиста: «Якуб, прошло уже два матча. Вы чувствуете, что этот сезон отличается от прошлых, учитывая обстоятельства?» Ворачек ответил: «Имеет ли значение, что я скажу, Майк? Ты пишешь грёбаное дерьмо всякий раз, поэтому неважно, что тебе говорят. Да, всё кажется другим. Я имею в виду, мы получили четыре очка в первых двух матчах. Я даже не собирался отвечать на твой вопрос, потому что ты такая крыса, что это даже не смешно. Следующий вопрос», — приводит слова Ворачека The Score.

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