Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Том Уилсон: когда Кузнецов играет в свой хоккей, он входит в пятёрку лучших форвардов НХЛ

Том Уилсон: когда Кузнецов играет в свой хоккей, он входит в пятёрку лучших форвардов НХЛ
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

Нападающий команды Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон поделился мнением об игре российского форварда Евгения Кузнецова.

«Когда он играет в свой хоккей и выступает хорошо, то, вероятно, входит в пятёрку лучших форвардов в лиге.

Очень важна стабильность. Когда он стабилен раз за разом, то ведёт команду за собой и помогает ей.

Он очень талантлив, с ним весело играть», — приводит слова Уилсона The Washington Post.

В прошлом сезоне Кузнецов в 63 матчах регулярного чемпионата НХЛ забросил 19 шайб и отдал 33 результативные передачи. В двух первых встречах нового сезона российский напдаающий не набрал очков.

«Вашингтон» одержал две победы на старте сезона Национальной хоккейной лиги. В матче регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Вашингтон Кэпиталз» и который состоялся в ночь с 15 на 16 января мск, победу со счётом 2:1 одержали гости. Предыдущая встреча команд завершилась со счётом 6:4 в пользу «Кэпиталз».

Овечкин: если Кузнецов продемонстрирует свой истинный потенциал, то принесёт много пользы
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021