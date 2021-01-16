Том Уилсон: когда Кузнецов играет в свой хоккей, он входит в пятёрку лучших форвардов НХЛ

Нападающий команды Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон поделился мнением об игре российского форварда Евгения Кузнецова.
«Когда он играет в свой хоккей и выступает хорошо, то, вероятно, входит в пятёрку лучших форвардов в лиге.
Очень важна стабильность. Когда он стабилен раз за разом, то ведёт команду за собой и помогает ей.
Он очень талантлив, с ним весело играть», — приводит слова Уилсона The Washington Post.
В прошлом сезоне Кузнецов в 63 матчах регулярного чемпионата НХЛ забросил 19 шайб и отдал 33 результативные передачи. В двух первых встречах нового сезона российский напдаающий не набрал очков.
«Вашингтон» одержал две победы на старте сезона Национальной хоккейной лиги. В матче регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Вашингтон Кэпиталз» и который состоялся в ночь с 15 на 16 января мск, победу со счётом 2:1 одержали гости. Предыдущая встреча команд завершилась со счётом 6:4 в пользу «Кэпиталз».
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