Главный тренер «Оттавы»: Штюцле будет особенным игроком, у него есть для этого все данные

Главный тренер «Оттавы Сенаторз» Ди Джей Смит прокомментировал игру нападающего Тима Штюцле в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (2:3). В этой встрече Тим забил первый гол за карьеру в лиге. Немец, поймав шайбу на клюшку после «верхового» рикошета, сумел идеально попасть и по шайбе, и между щитков Джеку Кэмпбеллу.

«Штюцле будет особенным игроком, у него есть для этого все данные. Гол замечательный, он вернул нас в гонку. Позднее удаление Штюцле за подножку? Ещё не видел, было там действительно нарушение или нет. Но у нас были шансы до самого конца», — сказал Смит.

Тим Штюцле в октябре 2020 года был задрафтован «Оттавой Сенаторз» под общим 3-м номером. В межсезонье он подписал с канадским клубом трёхлетний контракт новичка.