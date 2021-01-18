Куммола: никто не выиграл от переноса ЧМ-2021 из Минска, это не политическое решение

Вице-президент Международной федерации хоккея Калерво Куммола прокомментировал решение об отмене проведения части чемпионата мира по хоккею 2021 года в Минске.
«Это было необходимое решение, мы должны были принять решение о переносе чемпионата мира из Беларуси. Не стану говорить, чья это была победа. Считаю, никто не выиграл. Беларусь — великая хоккейная держава. Жаль, что ситуация складывалась таким образом, что нам пришлось принять решение забрать турнир.
Перенос чемпионата мира из Беларуси — неполитическое решение. Это сделано из соображений безопасности. Мы не можем гарантировать безопасность в Белоруссии. Не можем гарантировать безопасность болельщикам и хоккеистам в Минске. К тому же ситуация с коронавирусом в Европе по-прежнему сложная, а Беларусь не предоставляет точные сведения о количестве заболевших. Мы не знаем, насколько тяжёлой ситуация там будет в мае», — приводит слова Куммолы РИА «Новости».
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