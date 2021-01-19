Андерсен вышел на четвёртое место среди голкиперов «Торонто» по выигранным матчам

В очередном матче регулярного сезона НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» дома на «Скотиабанк-Арене» обыграл «Виннипег Джетс» со счётом 3:1.

Голкипер «Торонто» Фредерик Андерсен отразил 27 бросков и одержал вторую победу в нынешнем сезоне. За карьеру в канадском клубе Фредрик выиграл 138-й матч, что является четвёртым результатом в клубной истории. Датский голкипер повторил достижение Кёртиса Джозефа. Клубный рекорд в этой номинации принадлежит Тюрку Брода (304 победы). В топ-3 также входят Джонни Бауэр (219) и Феликс Потвен (160).

Голами в составе хозяев отметились Джон Таварес и дважды Митчелл Марнер. У российского нападающего «Торонто» Ильи Михеева, совершившего три броска за 13.29 на льду, показатель полезности «-1».