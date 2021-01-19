Свечников: Хэмилтон освободил для меня пространство — оставалось только бросить

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (4:2) прокомментировал свой гол.

«С Ахо мы играли вместе весь прошлый год, у нас осталась «химия». Он знает, где окажусь я, а я знаю, где будет он, — это облегчает нашу задачу. Надо отдать должное нашему вратарю Джеймсу Раймеру, он сделал несколько важнейших сейвов. Мы очень уверены в нём. Лично для меня первые две смены были тяжёлыми, но потом всё наладилось. В моём голе здорово сыграл Даги Хэмилтон, он освободил для меня пространство — оставалось только бросить», — сказал Свечников на пресс-конференции.

Для Свечникова этот гол стал третьим в нынешнем сезоне. Результативными передачами в этом моменте отметились канадский защитник Хэмилтон и финский форвард Ахо.

Бриндамор: не думаю, что люди полностью осознают, что Свечников делает на льду