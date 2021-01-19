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Свечников: Хэмилтон освободил для меня пространство — оставалось только бросить

Свечников: Хэмилтон освободил для меня пространство — оставалось только бросить
Хоккей / НХЛ 0
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Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (4:2) прокомментировал свой гол.

«С Ахо мы играли вместе весь прошлый год, у нас осталась «химия». Он знает, где окажусь я, а я знаю, где будет он, — это облегчает нашу задачу. Надо отдать должное нашему вратарю Джеймсу Раймеру, он сделал несколько важнейших сейвов. Мы очень уверены в нём. Лично для меня первые две смены были тяжёлыми, но потом всё наладилось. В моём голе здорово сыграл Даги Хэмилтон, он освободил для меня пространство — оставалось только бросить», — сказал Свечников на пресс-конференции.

Для Свечникова этот гол стал третьим в нынешнем сезоне. Результативными передачами в этом моменте отметились канадский защитник Хэмилтон и финский форвард Ахо.

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Андрей идёт вторым по очкам во всей лиге и делит лидерство среди снайперов.
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