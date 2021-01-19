Емелин: «Авангард» много пропускает, поэтому стараемся делать акцент на обороне

Капитан «Авангарда» Алексей Емелин поделился мнением о неудачной в последнее время игре команды в обороне.
«Разбирали последнюю встречу: допустили много ошибок, особенно в третьем периоде. В двух первых были возможности забивать, но, как говорится, везёт сильнейшему. В той игре мы не все свои возможности использовали.
За последние игры много пропускаем, поэтому стараемся делать акцент на обороне. Стараемся играть проще в своей зоне, быстрее выходить из неё и переходить в зону атаки. Нужно сыграть чище в обороне и как можно больше бросать по чужим воротам», – цитирует Емелина пресс-служба омского клуба.
Команда Боба Хартли уступила в трёх последних матчах. Сегодня, 19 января, «ястребы» в Челябинске сыграют с «Трактором». Начало матча — в 17:00 мск.
- 19 января 2021
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