Пашков: все приобретения «Авангарда» не выстреливают во многом потому, что Хартли выдохся

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о трёхматчевой серии поражений «Авангарда».

«Ещё летом говорил, что „Авангард“ будет всячески спасать Хартли и приобретать ему одного нового игрока за другим. Можно сомневаться в нынешнем уровне Якупова, Грубеца и даже Ковальчука, но все эти приобретения не выстреливают во многом потому, что тренер выдохся. Да, в первом сезоне Хартли дал команде эмоции, какой-то свежий взгляд на наш клубный хоккей, но действие этого эффекта новизны давно завершилось. А базовой тренерской школы, которая необходима именно в России, у канадца нет. Много раз об этом говорили.

К сожалению, велика вероятность того, что «Авангард» повторит не первый сезон при Хартли, который завершился финалом Кубка Гагарина, а второй, когда команда вылетела в первом же раунде. Вполне вероятно, что впереди у «ястребов» новый этап. С менее экспериментальным тренерским штабом и с более внимательным отношением к омским традициям команды, к молодёжи. На мой взгляд, увлечённость яркими фамилиями в «Авангарде» уже проходит — скоро наступит время именно командного строительства», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.