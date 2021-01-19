Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Витязь» обыграл «Сибирь». Теденбю, Дэнфорт и Ержабек набрали по два очка

«Витязь» обыграл «Сибирь». Теденбю, Дэнфорт и Ержабек набрали по два очка
Хоккей / КХЛ 0

«Витязь» обыграл «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Виятзь» в Подольске и завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Михаила Кравца.

На 11-й минуте Маттиас Теденбю, реализовав численное большинство, открыл счёт в матче. На 19-й минуте Джастин Дэнфорт увеличил преимущество «Витязя». На 42-й минуте Николай Демидов отыграл одну шайбу. На 59-й минуте Якуб Ержабек установил итоговый счёт.

КХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2021, вторник. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
3 : 1
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Теденбю (Даугавиньш, Дэнфорт) – 10:56' (5x4)   2:0 Дэнфорт (Ержабек, Теденбю) – 18:58' (5x5)   2:1 Демидов (Ушенин Вячеслав, Ушенин Владислав) – 41:00' (5x5)   3:1 Ержабек – 59:54' (en)

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» сыграет в Подольске со СКА, «Сибирь» в Сочи встретится с местным «Сочи». Обе встречи состоятся 21 января.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021