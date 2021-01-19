«Витязь» обыграл «Сибирь». Теденбю, Дэнфорт и Ержабек набрали по два очка
«Витязь» обыграл «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Виятзь» в Подольске и завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Михаила Кравца.
На 11-й минуте Маттиас Теденбю, реализовав численное большинство, открыл счёт в матче. На 19-й минуте Джастин Дэнфорт увеличил преимущество «Витязя». На 42-й минуте Николай Демидов отыграл одну шайбу. На 59-й минуте Якуб Ержабек установил итоговый счёт.
КХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2021, вторник. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
3 : 1
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Теденбю (Даугавиньш, Дэнфорт) – 10:56' (5x4) 2:0 Дэнфорт (Ержабек, Теденбю) – 18:58' (5x5) 2:1 Демидов (Ушенин Вячеслав, Ушенин Владислав) – 41:00' (5x5) 3:1 Ержабек – 59:54' (en)
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» сыграет в Подольске со СКА, «Сибирь» в Сочи встретится с местным «Сочи». Обе встречи состоятся 21 января.
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