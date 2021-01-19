«Витязь» обыграл «Сибирь». Теденбю, Дэнфорт и Ержабек набрали по два очка

«Витязь» обыграл «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Виятзь» в Подольске и завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Михаила Кравца.

На 11-й минуте Маттиас Теденбю, реализовав численное большинство, открыл счёт в матче. На 19-й минуте Джастин Дэнфорт увеличил преимущество «Витязя». На 42-й минуте Николай Демидов отыграл одну шайбу. На 59-й минуте Якуб Ержабек установил итоговый счёт.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» сыграет в Подольске со СКА, «Сибирь» в Сочи встретится с местным «Сочи». Обе встречи состоятся 21 января.