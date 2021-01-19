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Лямся рассказал о возможности возвращения М. Воробьёва до конца сезона

Лямся рассказал о возможности возвращения М. Воробьёва до конца сезона
Хоккей / КХЛ 0
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся подвёл итоги встречи с «Северсталью» (4:2).

«Прекрасно понимали, что сегодня нас ждал непростой матч. Если говорить о сопернике, то отмечу их агрессивную игру в прессинг. После непростой поездки понимали, что у нас нет большого количества энергии, которая необходима в таких матчах. Сегодняшняя встреча непросто для нас сложилась, но два очка набрали, забили четыре шайбы. Я доволен. Звено Маннинена много пропускает в последнее время? Соглашусь. Несколько матчей существует такая проблема, когда ребята во время смен пропускают. Наверное, впервые в сезоне у нас сложилась такая ситуация, но стоит отметить, что это звено пока и забивает голы. Естественно, нам есть над чем работать, игру в обороне нужно улучшать. Вероятность возвращения Воробьёва до конца сезона? К сожалению, пока сложно что-то сказать», — приводит слова Лямся пресс-служба КХЛ.

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