Форвард «Торпедо» Дамир Жафяров обновил клубный рекорд в КХЛ по очкам за одну регулярку

Нападающий нижегородского «Торпедо» Дамир Жафяров забросил шайбу в матче регулярного чемпионата КХЛ с нижнекамским «Нефтехимиком» (7:1).



Это позволило форварду набрать в 46 встречах 51 (19+32) очко и тем самым обновить клубный рекорд в Континентальной хоккейной лиге по очкам за один регулярный чемпионат. Клубный рекорд «Торпедо» по очкам за один чемпионат принадлежит Михаилу Варнакову — старшему — 53.



При счёте 1:1 Варнаков получил передачу, выехал на пятак и мощно бросил, пробив вратаря. Этот гол стал победным.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Ранее Жафяров сравнялся по количеству набранных в одной регулярке очков с рекордсменами «Торпедо» Павлом Брендлом (35+15 — в сезоне-2008/2009) и Мэттом Эллисоном (21+29 — в сезоне-2010/2011).