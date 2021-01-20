Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Форвард «Торпедо» Дамир Жафяров обновил клубный рекорд в КХЛ по очкам за одну регулярку

Форвард «Торпедо» Дамир Жафяров обновил клубный рекорд в КХЛ по очкам за одну регулярку
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Нападающий нижегородского «Торпедо» Дамир Жафяров забросил шайбу в матче регулярного чемпионата КХЛ с нижнекамским «Нефтехимиком» (7:1).

Это позволило форварду набрать в 46 встречах 51 (19+32) очко и тем самым обновить клубный рекорд в Континентальной хоккейной лиге по очкам за один регулярный чемпионат. Клубный рекорд «Торпедо» по очкам за один чемпионат принадлежит Михаилу Варнакову — старшему — 53.

При счёте 1:1 Варнаков получил передачу, выехал на пятак и мощно бросил, пробив вратаря. Этот гол стал победным.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Ранее Жафяров сравнялся по количеству набранных в одной регулярке очков с рекордсменами «Торпедо» Павлом Брендлом (35+15 — в сезоне-2008/2009) и Мэттом Эллисоном (21+29 — в сезоне-2010/2011).

«Торпедо» разгромило «Нефтехимик», забросив семь шайб
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021