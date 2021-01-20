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Федерация хоккея Канады поддержала решение ИИХФ лишить Минск права проведения ЧМ-2021

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Федерация хоккея Канады поддержала решение ИИХФ лишить Минск права проведения ЧМ-2021
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
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Представитель Федерации хоккея Канады Доминик Сайян заявил, что организация полностью поддерживает решение Международной федерации хоккея лишить Минск права проведения ЧМ-2021.

«Федерация хоккея Канады в понедельник была проинформирована советом Международной федерации хоккея о своём решении перенести чемпионат мира 2021 года из Минска. Это решение было принято из-за вопросов безопасности. Федерация хоккея Канады полностью поддерживает это решение ИИХФ», — цитирует Сайяна ТАСС.

При этом Сайян подчеркнул, что канадская сторона пока не будет давать других комментариев по поводу этой ситуации, так как ожидает новой информации от ИИХФ. Позавчера, 18 января, совет ИИХФ лишил столицу Беларуси права принять матчи чемпионата мира, который должен пройти с 21 мая по 6 июня.

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